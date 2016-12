Affittopoli, coinvolti anche i partiti Per l'ex sede Msi 12,91 euro al mese

Il nuovo scandalo Affittopoli a Roma tocca anche i partiti. E' infatti fermo al 1947 il canone di locazione della storica sede dell'Msi di Colle Oppio , oggi frequentata dai giovani vicini a Fratelli d'Italia: l'affitto è di 154,92 euro all'anno, meno di 13 euro al mese. Medesima cifra richiesta a Sel . Risulta invece moroso il Partito Democratico: per la sede di via dei Giubbonari il Campidoglio reclama ben 170mila euro .

Il contenzioso tra Pd e Campidoglio prosegue da tempo. La rata, portata a prezzo di mercato dalla giunta Alemanno, non è particolarmente bassa (14.910,48 euro l'anno). Peccato solo non venga onorata da tempo. Al punto che, il giorno della Vigilia di Natale, è scattato lo sfratto esecutivo.



Problemi anche per l'ex sindaco Marino - Come riporta il Corriere della Sera, lo scandalo Affittopoli tocca anche l'ex sindaco Ignazio Marino. La sua associazione senza fini di lucro, Imagine, sborsava solo 239,76 euro al mese per la sede in San Lorenzo, vicino all'Università "La Sapienza". E nonostante la concessione sia scaduta, i locali sono ancora occupati.