Abusò di tre minori mentre era parroco a Palermo: arrestato

12:49 - La polizia ha arrestato a Roma un prete di 40 anni per aver abusato sessualmente di tre minori mentre era parroco a Palermo. Stando a quanto emerso, due delle vittime sarebbero un 13enne e un 15enne, fratelli, che frequentavano la parrocchia della città siciliana della quale l'uomo era parroco. Gli episodi sarebbero cominciati in occasione di un pellegrinaggio e sarebbero poi continuati in periodi successivi anche nell'abitazione dei due ragazzi.

Il sacerdote, sfruttando il rapporto di fiducia che si era instaurato con la madre dei minori, era diventato un punto di riferimento per i due ragazzini, tanto da pagare il biglietto per un pellegrinaggio all'estero per uno dei due e fare loro diversi regali.



La madre dei due ragazzi, dopo avere appreso da uno dei figli cosa fosse successo, ha denunciato il prete. Le indagini, coordinate dalla Procura, si sono avvalse di alcune testimonianze ed hanno permesso di ricostruire un'altra vicenda, avvenuta qualche tempo prima, di abusi sessuali ai danni di una terza vittima, oggi maggiorenne.



Gli agenti hanno acquisito anche la conversazione, via chat, che il sacerdote aveva intrattenuto con una parrocchiana, nella quale le confessava quanto aveva fatto in un momento di debolezza, durante un pellegrinaggio.