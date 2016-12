14 gennaio 2014 L'Harley del Papa va all'asta:

il ricavato all'ostello per i senzatetto Assieme alla moto, che vale tra i 12 e i 15mila euro ed è stata regalata a Bergoglio durante il grande raduno di giugno a Roma, sarà battuto anche il "chiodo" del Pontefice

15:46 - La moto Harley Davidson che Papa Francesco aveva ricevuto in dono in occasione del grande raduno di giugno verrà battuta all'asta, assieme al "chiodo" (la giacca in pelle) del Pontefice, per raccogliere fondi per l'ostello della stazione Termini, che ogni giorno ospita centinaia di senzatetto a Roma.

La moto, una Dyna Super Glyde da 1.585 cc (del valore, secondo la casa d'aste Bohams, compreso tra i 12 e i 15mila euro), porta sul serbatoio un segno che la rende un pezzo unico: la firma apposta dal Papa. E l'autografo spicca anche sul giubbotto, che verrà venduto separatamente durante l'asta in programma il 6 febbraio al Grand Palais di Parigi.