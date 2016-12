14 dicembre 2013 Roma, brucia la casa del Grande Fratello Rogo negli studi Cinecittà. Ancora ignote le cause, non è esclusa la pista dolosa. La 13esima edizione inizierà comunque a gennaio: la ricostruzione parte subito Tweet google 0 Invia ad un amico

18:02 - Incendio negli studi cinematografici e televisivi di Cinecittà a Roma. La casa che ospita il reality del Grande Fratello è stata distrutta dalle fiamme. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Ancora ignote le cause dell'incendio scoppiato nella notte poco dopo l'una. Non è esclusa la pista dolosa. La 13esima edizione partirà comunque a gennaio: la ricostruzione, assicurano Endemol e Mediaset, partirà subito.

Oltre all'appartamento dalla porta rossa, sono bruciate, tra fiamme altissime, anche le strutture limitrofe adibite negli anni a spazi funzionali al programma (tugurio, stanze segrete, ecc.) e la sala che ospitava la regia del programma. Non è il primo incendio che colpisce uno dei luoghi più noti degli studi cinematografici romani negli ultimi anni. Nel luglio del 2012 andò a fuoco il famosissimo Studio 5, location dei film di Fellini e poi di numerose altre produzioni anche televisive.



Anche la polizia scientifica ha attivato indagini sul rogo. La pista dolosa non è esclusa. Dalle prime verifiche infatti sembra che il quadro e l'impianto elettrico fossero funzionanti e che un relé elettrico malfunzionante fosse stato, per questo, disattivato.



"Ricostruiremo tutto e da subito. I tempi saranno rispettati". L'ad di Cinecittà studios, Giuseppe Basso, parla dopo la riunione con la produzione Endemol e Mediaset e "constata la gravità dell'accaduto che ha cause ancora tutte da chiarire, si è fatto il punto di come andare avanti. Abbiamo già individuato l'area, proprio accanto alla collinetta della casa del Grande Fratello andata distrutta a seguito di un incendio questa notte, dove ricostruire tutti gli ambienti''.



Il sopralluogo sul posto ha evidenziato un'area di 1700 mq con gli arredi della casa del reality completamente incendiati. La nuova edizione, la tredicesima del programma tv di Canale 5, è prevista per gennaio. "Non ci sono date ufficiali - sottolinea Basso - ma noi consegneremo per tempo il lavoro, non credo ci saranno slittamenti".



Sulle cause dell'incendio Basso non si sbilancia: "La sorveglianza c'è e sarà potenziata ma non voglio neanche pensare ad un dolo, a criminali che vogliono distruggere questo luogo che è di storia del cinema e di industria. E' vero ci sono dei precedenti incendi, ma qui sono stabilimenti grandi e provvederemo a rafforzare sicurezza e sorveglianza. Io credo ad una causa accidentale, ma non spetta a me dirlo. Intanto vorrei ringraziare la nostra vigilanza e le squadre dei vigili del fuoco che hanno domato l'incendio e sono riusciti a limitare il danno delle fiamme".



GF su Facebook: "Siamo già al lavoro" - "Il Grande Fratello non perde tempo ed è già al lavoro per trovare una soluzione alternativa all'interno di Cinecittà Studios per la costruzione di una nuova casa". Lo si legge sulla pagina ufficiale Facebook del GF. "Nonostante l'incendio che ha devastato i 1600 mq della struttura i cui lavori erano in uno stato decisamente avanzato, i dirigenti Endemol, Mediaset e tutti i reparti produttivi, in una lunga riunione convocata già nelle prime ore del mattino hanno esaminato le possibilità di nuove location per poter essere operativi al più presto".