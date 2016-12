Rinnovo della patente, da gennaio cambia la procedura

09:55 - Dal prossimo anno cambia il rinnovo della patente: da gennaio, infatti, non si potrà più applicare l'etichetta adesiva con la nuova scadenza, ma verrà stampata una nuova patente (con la foto aggiornata) che sarà spedita a casa. Lo ha stabilito il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con un decreto che entrerà in vigore il 9 gennaio. Sono previsti però 20 giorni di tolleranza per permettere alle strutture di aggiornarsi.

La conferma di validità del nuovo documento di guida verrà effettuata in maniera telematica, dopodiché la patente rinnovata, con la foto del titolare aggiornata, sarà inviata all'indirizzo di residenza. La nuova procedura prevede che i medici accedano, attraverso il sito web "Il Portale dell'Automobilista", al sistema informatico del Dipartimento per i Trasporti inserendo le proprie credenziali e un pin.



Dopo aver indicato eventuali prescrizioni mediche riguardanti il conducente o adattamenti al veicolo, dovranno inserire gli estremi del pagamento e allegare, infine, foto e firma del titolare. A questo punto il sistema informatico rilascerà una ricevuta che attesta l'avvenuta conferma di validità, il medico dovrà stamparla, firmarla e consegnarla al richiedente.



Questa ricevuta vale fino all'arrivo della nuova patente e, in ogni caso, non più di 60 giorni. Nello stesso momento sarà inoltrato l'ordine di stampa del documento rinnovato che, secondo il ministero, sarà recapitato entro una settimana all'indirizzo del titolare.



Il costo della procedura è invariato (25 euro) e comprende i 16 euro della marca da bollo e i 9 euro dei diritti di motorizzazione. Entrambi vanno pagati col bollettino postale dedicato, da consegnare poi al medico, insieme alla fotografia in formato cartaceo. A questi costi vanno aggiunti quello della visita medica e i 6,80 euro di posta assicurata, da saldare al momento della consegna o del ritiro presso l'ufficio posale.