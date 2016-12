Razzismo, blitz della polizia: perquisizioni in tutta Italia

14:07 - Operazione a Roma contro il razzismo da parte della polizia. All'alba agenti hanno eseguito 35 perquisizioni nei confronti di altrettante persone in tutta Italia, per identificare nuovi componenti e autori di un nuovo forum nazista sulla scia di "Stormfront", sito già in passato oscurato. Si tratta di persone residenti in 22 diverse province italiane, tra cui la Capitale e Milano, accusate di odio razziale ed etnico.

Le persone identificate sono più precisamente accusate di incitamento a commettere atti di discriminazione e di violenza per motivi razziali ed etnici. Nei loro post, pubblicati sul forum italiano, istigavano all'odio e alla violenza per motivi razziali, etnici nazionali e diffondevano contenuti fortemente diffamatori nei confronti di alcuni personaggi pubblici, quali il sindaco di Lampedusa, Giuseppina Maria Nicolini, Carla Di Veroli, già assessore alla politiche culturali, giovanili e pari opportunità di un Municipio di Roma, e lo scrittore Roberto Saviano.



Durante le perquisizioni la polizia ha eseguito anche un arresto. L'uomo, 51 anni, è stato arrestato a Mantova con le accuse di porto abusivo di armi, oltre ad essere stato denunciato per istigazione all'odio razziale. E' stato trovato in possesso di 2 moschetti "94" completi di munizionamento, un involucro di bomba a mano, 7 baionette e una bandiera con svastica.