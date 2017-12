Lamezia Terme, segregata per 10 anni: le immagini shock della baracca dell’orrore

Reti da pesca, auto, oggetti accumulati, cibo avariato e tanta tanta sporcizia. Così si presenta alle telecamere di Pomeriggio Cinque il tugurio dove un uomo di 55 anni ha segregato per 10 anni una donna facendole subire le violenze e gli abusi peggiori. Dalla loro unione sono nati anche due bambini di 3 e 9 anni che hanno vissuto assieme alla madre un vero e proprio inferno.



E’ successo a Gizzeria in provincia di Crotone. L’uomo aveva già segregato in passato un’altra donna di nome Rosa, negli Anni Novanta ed è tornato a colpire ancora. La donna schiavizzata dal 55enne, è una romena di 29 anni che è stata costretta a vivere per quasi due anni senza servizi igienici e senza luce. Addirittura accudiva i suoi figli solo con dell’acqua, ma in paese nessuno ne sapeva nulla o sospettava ciò che si celava in quella baracca dell’orrore.