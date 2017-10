"Hanno messo un esercito contro di me, mi hanno distrutta. La mia casa è stata rubata dalla legge italiana". Non si dà pace Rita Bonaccorso, l'ex moglie di Totò Schillaci che dopo vent'anni di battaglia legale ha assistito alla vendita all'asta della casa in cui ha cresciuto i figli insieme alla gloria calcistica. La donna è intervenuta a "Domenica Live", nel corso della puntata in onda il 29 ottobre, esprimendo le sue ragioni: "Possono sottrarmi tutto, ma la verità è scritta e non possono portarmela via". A seguito della perdita dell'abitazione - venduta a circa 300mila euro dopo che il valore stimato fosse attorno ai due milioni - la donna vive per strada e durante la trasmissione di Canale 5 ha lanciato un appello per trovare lavoro e poter uscire il prima possibile da questa terribile situazione.