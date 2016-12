Pere, mele, kiwi, uva, mais, soia. Raccolti in pericolo in Veneto, Friuli, Piemonte e Lombardia. Colpa di una cimice extracomunitaria che, complice il caldo autunno e la mancanza di rivali, infesta indisturbata le campagne del Nord Italia, creando non pochi disagi anche nelle città. L'allarme è di Coldiretti: "La cimice marmorata asiatica è solo l'ultimo dei parassiti inediti per l'Italia, che danneggiano l'agricoltura nazionale per oltre un miliardo di euro".

Non ha rivali: la cimice asiatica distrugge lʼagricoltura italiana 1 di 9 Italy Photo Press Italy Photo Press Non ha rivali: la cimice asiatica distrugge l'agricoltura italiana 2 di 9 Italy Photo Press Italy Photo Press Non ha rivali: la cimice asiatica distrugge l'agricoltura italiana 3 di 9 Italy Photo Press Italy Photo Press Non ha rivali: la cimice asiatica distrugge l'agricoltura italiana 4 di 9 Italy Photo Press Italy Photo Press Non ha rivali: la cimice asiatica distrugge l'agricoltura italiana 5 di 9 Italy Photo Press Italy Photo Press Non ha rivali: la cimice asiatica distrugge l'agricoltura italiana 6 di 9 Italy Photo Press Italy Photo Press Non ha rivali: la cimice asiatica distrugge l'agricoltura italiana 7 di 9 Italy Photo Press Italy Photo Press Non ha rivali: la cimice asiatica distrugge l'agricoltura italiana 8 di 9 Italy Photo Press Italy Photo Press Non ha rivali: la cimice asiatica distrugge l'agricoltura italiana 9 di 9 Italy Photo Press Italy Photo Press Non ha rivali: la cimice asiatica distrugge l'agricoltura italiana leggi dopo slideshow ingrandisci

"A favorire la diffusione della cimice asiatica - sottolinea Coldiretti - è stato un autunno particolarmente caldo, con la moltiplicazione degli esemplari che non hanno in Italia antagonisti naturali. Un problema che rende molto difficile la lotta all'insetto, che da adulto è in grado di volare per lunghe distanze alla ricerca del cibo e sverna come adulto in edifici o in cassette e anfratti riparati per poi raggiungere in primavera le piante per alimentarsi, accoppiarsi e deporre le uova".



"La lotta per ora - osserva Coldiretti - può avvenire solo attraverso protezioni fisiche come le reti anti-insetti sulle colture perché non è possibile importare insetti antagonisti dalla Cina per motivi sanitari".