Italia regina delle vacanze, il 2017 si preannuncia da record

Il 2017 si preannuncia come una stagione record per il turismo italiano. Secondo le stime del Centro studi turistici della Confesercenti, il nostro Paese potrebbe sfondare il tetto dei 400 milioni pernottamenti in albergo , cifra finora mai raggiunta. Decisamente buone le premesse, con 100 milioni di presenze già registrate nei primi 5 mesi dell'anno.

A trainare la crescita estiva sono soprattutto gli stranieri che apprezzano il Bel Paese non solo per l'arte e la cultura ma anche per il mare, i laghi, le terme, il paesaggio e la montagna.



La Francia, con cui nel 2016 l'Italia condivideva il secondo posto, sconta l'effetto terrorismo. Sul gradino più alto del podio, almeno per ora, c'è la Spagna, con oltre 450 milioni di presenze. Ma la gara è ancora aperta.