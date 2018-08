Ischia, sindaco mette alla gogna su Facebook i trasgressori della raccolta differenziata: "Beccati"

Volti travisati da emoticon imbronciata e sacchetti dei rifiuti tra le mani, pronti per essere "abbandonati". Queste le due caratteristiche che accomunano i trasgressori della raccolta differenziata di Ischia nelle foto pubblicate su Facebook dal sindaco, Enzo Ferrandino. Il primo cittadino ha deciso di posizionare delle telecamere in punti strategici per incastrare gli ignari cittadini “intenti a liberarsi della propria immondizia, in orari e con modalità non rispettose delle ordinanze vigenti in materia”. L’iniziativa del sindaco ha già dato i suoi frutti, come annuncia lui stesso: "Sono stati elevati in pochi giorni più di sessanta verbali".