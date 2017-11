In Campania molti comuni non hanno attivo il servizio di mensa scolastica

Nonostante l'anno scolastico sia iniziato da qualche mese, in alcune scuole della Campania la mensa non è ancora stata attivata. Come a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, dove mille bambini aspettano un servizio che, in realtà, si trascina da anni. Le stesse polemiche sono state sollevate a San Giorgio a Cremano, dove la mensa c'è ma per i non residenti costa il doppio. La scena si ripete anche in altri comuni ma le risposte che Luca Abete, l'inviato di Striscia la Notizia, riceve non sono affatto confortanti.