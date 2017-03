Il Papa: "Peccato gravissimo togliere lavoro per manovre economiche"

"Il lavoro ci dà dignità, e i responsabili dei popoli, i dirigenti, hanno l'obbligo di fare di tutto perché ogni uomo e ogni donna possa lavorare, e così avere la fronte alta, guardare in faccia gli altri, con dignità". A dirlo è Papa Francesco, che a conclusione dell'udienza generale ha sottolineato che "chi per manovre economiche, per fare negoziati non del tutto chiari chiude fabbriche e toglie lavoro a uomini, fa un peccato gravissimo".