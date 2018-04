Il manifesto ProVita spacca i social e il Pd romano ne chiede la rimozione

"Un messaggio forte e doloroso sulla pelle delle donne. Il maxi manifesto contro l'interruzione volontaria della gravidanza offende la scelta delle donne di abortire, una scelta, sempre sofferta e dolorosa, garantita dalla legge 194 che a maggio compirà 40 anni - spiegano-. Si tratta di immagini che offendono la sensibilità anche di tutte le persone che hanno subito la fine di una gravidanza per i motivi più diversi. Difendere la vita con messaggi così crudi e violenti non appartiene alla storia delle donne, né della città. Per questo presenteremo una mozione per chiedere al Campidoglio la rimozione immediata di questi manifesti"

Il mio pensiero va a tutte le donne che camminando per Roma vedranno questo schifo. Non lasciate che i fascisti decidano cosa potete fare del vostro corpo, se non volete un figlio abortite. #Aborto #provita #sulmiocorpodecidoio https://t.co/hyptgc7w3q

Il più grande manifesto mai affisso in Italia è contro l' #aborto . Ma i soldi per manifesti, proiezioni al cinema, cartelloni, acquisto di spazi sui quotidiani nazionali, spot tv, libri #provita dove li prende? Il 5x1000 non basta come risposta. pic.twitter.com/O6NI2doCx6

La gigantografia fa parte di una serie di iniziative di Pro Vita in vista del 22 maggio, data nella quale, quarant’anni fa venne legalizzato l’aborto con la legge 194. Come ricorda in una nota la stessa Pro Vita, dal 1978 sono stati più di 6 milioni i feti quelli uccisi dall’aborto.



"È inconcepibile che in un’Italia, dove solo il 38% dei malati di tumore può accedere alle cure palliative e dove circa 200.000 anziani o disabili sono rispediti a casa ogni anno dagli ospedali pubblici, per mancanza di fondi per la sanità, lo Stato spenda centinaia di milioni di euro di fondi pubblici per finanziare scelte individuali che causano l’eliminazione di esseri umani, e che non sono condivise da una grande fetta della popolazione?", questo il commento di Toni Brandi, presidente di ProVita.



"Uno Stato che finge di tutelare la mamma, - prosegue Brandi - ma che non si preoccupa del più debole, il bambino nel grembo materno, è la rappresentazione plateale della legge della giungla". La onlus ha lanciato anche una petizione "affinché il ministero della Salute garantisca che le donne vengano messe a conoscenza delle conseguenze, provocate dall’aborto volontario sulla loro salute fisica e psichica".