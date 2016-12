I giorni dell'Olocausto, tutta Italia ricorda il sacrificio del popolo ebraico

Roma - A Palazzo Madama si inaugura la mostra "Larry Rivers. Tre ritratti di Primo Levi: al centro dell'esposizione i dipinti che l'artista americano, ebreo di nascita, dedicò allo scrittore di "Se questo è un uomo". La Casa della memoria e della storia ospita la Settimana della memoria, che si inaugura alle 10 con la presentazione del libro e del video "Guida di Hammerstein". Alle 16,30 incontro per discutere di Aushchwitz. Il 28 gennaio alle 10 si presenta "Memorie in Comune", un libro ricordo dei 54 dipendenti comunali ebrei deportati e licenziati per le leggi razziali del 1938. Mostra su Anna Frank alla Casina dei Vallati per due settimane e la Shoah nell'arte alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea. Al Teatro Eliseo alle 21 si ripropone "Ghetto", ispirato al ghetto di Venezia, il più antico d'Europa. All'Auditorium Parco della Musica la Filarmonica Arturo Toscanini diretta dal maestro israeliano Yoel Levi replicherà il concerto del 1936 eseguito dai musicisti ebrei della Palestine Orchestra, sfuggiti ai campi di concentramento grazie al visto per la Palestina.





Milano - Alle 10,30, al Teatro degli Arcimboldi, il vicesindaco Francesca Balzani interviene all'evento organizzato dall'associazione Figli della Shoah: nell'occasione Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz, racconta la sua testimonianza. Alle 11, a Palazzo Reale l'incontro dedicato agli studenti "Milano 1943-45. Persecuzioni e deportazioni" con gli interventi di Dario Venegoni, presidente nazionale dell'associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti, e Francesca Costantini di Fondazione Cdec, Centro di documentazione ebraica contemporanea.

Dalle 15, la Casa della Memoria in via Confalonieri 14 propone il Pomeriggio della Memoria, rassegna di filmati e testimonianze sul tema delle deportazioni a cura dell'Aned. Partecipa l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno. Alle 20, alla Sala Verdi del Conservatorio "Giuseppe Verdi" incontro pubblico organizzato dall'associazione figli della Shoah, con letture, testimonianze, proiezioni e brani musicali interpretati dal Coro delle voci bianche del Conservatorio di Milano. Alle 12 il prefetto di Milano Alessandro Marangoni consegna in Prefettura 17 medaglie d'onore concesse con decreto del presidente della Repubblica ai familiari di cittadini italiani (militari e civili) deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra.



Torino - Il Piccolo Regio di piazza Castello ospita un concerto con musiche di autori proibiti dal nazismo alle 10,30 e alle 20. Entartete Musik, musica degenerata, era il tema della mostra organizzate nel 1938 a Dusseldorf, dove si stigmatizzò tutto il repertorio sgradito ai nazisti. A Palazzo Cisterna di via Maria Vittoria si inaugura alle 18 una mostra itinerante sui polacchi che salvarono gli ebrei durante l'Olocausto: un'esposizione che si basa sull'eccezionale collezione di testimonianze dei Giusti e dei salvati raccolta nel progetto museale "i Giusti polacchi e il recupero della memoria" e che presenta i volti, le vicende e le motivazioni dei polacchi che misero a rischio la loro vita per salvare ebrei durante l'occupazione nazista.



Firenze - La giornata sarà segnata dal conferimento della cittadinanza onoraria alle sorelle Tatiana e Andrea Bucci, sopravvissute alla tragedia dell'Olocausto: la cerimonia alle 15,30 nel Salone dei Cinquecento del Comune. Una mostra fotografica di documenti sulla persecuzione ebraica potrà essere visitata all'Archivio storico del municipio e tutte le biblioteche comunali propongono incontri, letture, riflessioni sull'Olocausto.



Napoli - Alle 10 il Teatro Politeama ospiterà la tradizionale cerimonia di consegna delle Stelle di David. Il concerto della Memoria del Real tetro di San Carlo sarà al Teatrino di Corte di Palazzo Reale alle 11 e alle 11,30 alla Prefettura saranno consegnate le medaglie agli ex internati dei lager nazisti, mentre alle 18 al cinema Pierrot sarà proiettato il film "Woman in Gold" di Simon Curtis.



Palermo - Il capoluogo siciliano inaugura alle 18,30, alla residenza universitaria Santissima Nunziata, lo Spazio della Memoria dedicato all'Olocausto, con un piccola biblioteca di 200 libri sul tema della Shoah e un percorso multisensoriale sugli orrori dei campi di concentramento. Simbolica la scelta del luogo: la residenza sorge nell'antica Giudecca, il quartiere ebraico della città.



Venezia - La celebrazione della ricorrenza sarà al Getto di Venezia dove il governatore del Veneto Luca Zaia ricorderà il sacrificio del popolo israeliano insieme alla comunità ebraica veneziana e al suo presidente Paolo Gnignati. L'appuntamento è alle 11,30 in Campo del Ghetto Nuovo, davanti al Monumento dei deportati, dove Zaia deporrà una corona d'alloro.