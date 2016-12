Genova, picchiatori del bus: "Truccato come un gay, lo abbiamo massacrato"

Per incastrare i tre picchiatori è stata decisiva la testimonianza di Megi Burhamaj, studentessa 19enne di origini albanesi, indagata per il tentato omicidio del barman Luca, ma al momento libera insieme all'amica Beatrice Marzo: "C'è stato un momento in cui avevo deciso di parlare, avevo visto una trasmissione in tv e descrivevano l'aggressione a quel ragazzo: - ha raccontato agli inquirenti in presenza del suo legale - ho capito che era gravissimo, mi sono resa conto di quello che avevamo fatto. Ho provato a dirlo gli altri e la loro riposta è stata chiara: voi - riferito a me e alla mia amica Beatrice - vi dovete fare i c... vostri. E dimenticatevi di questa storia, pensiamo a tutto noi".





Megi nega però il movente omofobo. Secondo quanto riferito dalla ragazza in pestaggio sarebbe scaturito da un apprezzamento di troppo rivolto alle due giovani da parte dell'amico inglese di Luca: "Non mi pare siano partite frasi intolleranti, anche se conoscendo i miei amici non mi stupirei" ha dichiarato, aggiungendo di essersi tolta un peso dopo aver raccontato quanto accaduto.