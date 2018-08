Genova, il video immediatamente successivo al crollo del ponte

Il Ponte Morandi è crollato da pochi istanti. Un ragazzo si trova esattamente in quella zona e, sgomento, inizia a riprendere quello che vede con il suo cellulare. "Non c'è più il ponte", spiega. "Tutte le macchine, tutto è caduto, guarda!", dice rivolgendosi ad un passante con il quale si avvicina sempre di più al luogo della tragedia. Nelle immagini appare anche una terza persona che va verso un cancello e lo scavalca. Da qui lo schermo diventa nero, ma lo smartphone continua a registrare le voci.

Queste sono le prime persone ad arrivare sul posto del crollo. "Oh mio Dio, oh mio Dio", esclama uno di loro, "Come faccio? Chiamate l'ambulanza, chiamate l'ambulanza". I tre si avvicinano sempre di più e riescono ad individuare una persona ferita, intrappolata sotto le macerie. "Ehi sei da solo?", gli domandano. Poi una frase per rassicurarlo: "Ci sono qua io". E gli prestano i primi soccorsi.