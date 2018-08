Genova. applausi per la preghiera dei musulmani: "Siamo vicini a tutti"

"Il crollo di un ponte è la metafora di due punti che non si toccano piu'". Cosiì l'imam della comunità islamica genovese ha preso la parola, a conclusione dei funerali di Stato alla fiera di Genova, per commemorare due cittadini albanesi di religione islamica e tutte le altre vittime del crollo del ponte Morandi. Dopo un momento di preghiera silenziosa, intercalata dall'invocazione di Allah akbar, l'imam ha preso la parola. "Il crollo di un ponte che sia fisico o metaforico provoca sempre dolore", ha detto, e segna una "perdita grave per l'umanità intera. Il dolore è immenso affidiamo a Dio le nostre preghiere per tutte le vittime, le loro famiglie, i feriti e i disperi ma anche per tutti i soccorritori".