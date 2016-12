Trieste, barista "evade" 10 centesimi: la Finanza lo multa

Stefano Karis, titolare di un bar a Trieste, racconta la sua esperienza con la Finanza: ha infatti subito una contestazione per aver battuto uno scontrino da 1 euro, anziché da 1,10. Karis si difende spiegando come abbia per sbaglio premuto in cassa "caffè" - 1 euro - al posto di "decaffeinato" - di 10 centesimi in più. Non potendo dimostrare l'errore, le Fiamme Gialle, che per ora tacciono, hanno redatto il verbale.