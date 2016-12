foto Ansa

- Associazione per delinquere finalizzata alla truffa e al riciclaggio. E' su questa ipotesi di reato che la Procura di Tolmezzo (Udine) ha aperto un'indagine a carico di una decina di imprenditori toscani che avrebbero ottenuto dalle banche finanziamenti per milioni di euro a fronte di progetti di opere mai realizzate. Gli indagati sono amministratori e presidenti di società inattive, costituite con un sistema di scatole cinesi, per ottenere fondi.