Aperto un conto per la sorella di Morosini

"Non lasciamo sola Maria Carla". E' l'invito che l'Udinese Calcio rivolge in sostegno della sorella di Piermario Morosini, lo sfortunato giocatore scomparso a Pescara. "Come ormai tutti saprete - si legge in una nota pubblicata sul sito del club friulano - Piermario per tutta la sua esistenza si è preoccupato di accudire la sorella Maria Carla, affetta da una grave disabilità psichica, ricoverata da anni in un'apposita residenza sanitaria in provincia di Bergamo e a cui, adesso, non è rimasta che un'anziana zia. Il dovere di tutti noi, adesso, è quello di non lasciare sola Maria Carla, non abbandonarla dopo che il destino si è portato via, negli anni, tutti gli affetti a lei più cari".



Il club bianconero rende noto che "Udinese per la vita", assieme alla Banca di Credito Cooperativo di Manzano, "ha immediatamente deciso di aprire un conto corrente dedicato alla raccolta fondi, e di effettuare un primo, significativo, intervento economico in materia, per riuscire a creare una sorta di 'vitalizio' a favore di Maria Carla che verrà, poi, amministrato dal tutore legale che verrà nominato dalle autorità competenti".