foto Ansa

06:30

- Oltre mille flaconi di profumo Chanel, Dolce & Gabbana, Valentino, Gucci e Dior, tutti contraffatti, sono stati sequestrati a un romeno appena entrato in Italia dal confine sloveno. La merce, secondo la Guardia di Finanza, era destinata ad essere immessa nel circuito di vendita per le festività pasquali. L'uomo è stato denunciato per introduzione nel territorio dello Stato di merce con marchi contraffatti.