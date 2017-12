Pistoia, la Natività è in gommone: torna nell occhio del ciclone don Biancalani

Torna nell'occhio del ciclone don Massimiliano Biancalani, il parroco di Pistoia diventato "famoso" per aver portato i migranti in piscina. A infiammare le polemiche ora il presepe della sua parrocchia: Gesù, Giuseppe e Maria su un gommone. "Ultimi preparativi (con l'aiuto di un gruppo di giovani musulmani e cristiani)", si legge sul profilo Facebook di don Massimiliano. I commenti non si sono fatti attendere: "Tanta blasfemia in una sola foto", "Fai sempre più schifo, pretaccio", "Veramente imbarazzante, come lei d'altronde falso prete".