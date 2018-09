Vorrei vedere il mare per l ultima volta : ambulanza si ferma in spiaggia per esaudire il desiderio di un anziano

"Vorrei vedere il mare per l’ultima volta". Questo il desiderio espresso da un uomo ultraottantenne che, mentre veniva trasferito dalla Toscana in Canavese per ragioni di salute, ha sentito il bisogno di fermarsi ad ammirare il paesaggio, consapevole del fatto che probabilmente quei luoghi non li avrebbe mai più rivisti. È accaduto a Marina di Carrara. Dopo aver interpellato la famiglia, il team che lo trasportava, un equipaggio della Croce Rossa di Ivrea (Torino), lo ha accontentato fermando l’ambulanza su uno spiazzo che si affaccia sulla spiaggia. Gli operatori hanno poi spalancato il portellone, permettendo così all'anziano di guardare il mare.