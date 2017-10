Dopo 14 mesi non abbiamo un rifugio per l inverno : lo sfogo dei terremotati di Castelluccio di Norcia

A 14 mesi dal terremoto che ha devastato il Centro Italia "non c'è ancora un rifugio per ripararsi dalle intemperie, a 1.500 metri è difficile sopravvivere all'inverno senza nessun riparo". E' lo sfogo dei terremotati di Castelluccio di Norcia (Perugia) affidato a una lettera affissa sul vetro di una roulotte. L'appello riporta la data del 4 ottobre ed esprime tutto il risentimento della popolazione nei confronti del governo: "Ciò che non ha fatto il terremoto (vittime), forse riescono le istituzioni". E denuncia: "Nessuna casetta d'emergenza, nessuna attività produttiva, nessuna struttura per ricovero bestiame. Solo vincoli, ordinanze di sgombero e forze dell'ordine".