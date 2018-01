Expo, abuso d'ufficio: chiesto il rinvio a giudizio per Sala | Il sindaco di Milano: "No comment"

La Procura generale ha chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco di Milano Giuseppe Sala , in qualità di ex a.d. di Expo, per la nuova accusa di abuso d'ufficio contestata a dicembre nell'inchiesta sulla Piastra dei Serviz i. Il primo cittadino risponde, in concorso con l'ex manager Angelo Paris, dell'affidamento diretto alla Mantovani spa della fornitura di 6mila alberi per l'evento. Sala è già a processo per falso.

La Procura generale ha avanzato la richiesta di processo al gup Giovanna Campanile e le difese sono in attesa dell'atto con cui si fissa anche l'udienza preliminare per questa nuova contestazione, ovvero l'abuso di ufficio. Udienza che si dovrebbe tenere il 2 febbraio, giorno in cui si tiene il procedimento per gli altri imputati nel filone principale e nel quale Sala è stato stralciato in quanto lui stesso ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato.



I due sostituti procuratori generali hanno fatto sapere ai legali che la loro intenzione è riunire il nuovo procedimento a carico di Sala e Paris con quello principale. Riguardo al giudizio in immediato per il sindaco di Milano, il procedimento si aprirà il 20 febbraio.



Il sindaco: "Accusa non nuova" - "Non è tanto nuova. E non è nuovo neanche il metodo. Come sempre, rispetto istituzionale poco, queste cose si sanno dai media. Peraltro sono molto tranquillo, e non commento: come dall'inizio, lascerò parlare i miei avvocati": in questi termini il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato a margine di un incontro a Monza la notizia circa la richiesta di rinvio a giudizio nei suoi confronti da parte della Procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti di Expo.