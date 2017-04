Rimini, barca finisce contro gli scogli per il maltempo: quattro morti, due persone salvate

Sono stati trovati i corpi delle tre persone disperse in mare martedì dopo che la barca a vela sulla quale si trovavano si è schiantata contro la scogliera all'imbocco del porto canale di Rimini. Uno dei cadaveri è stato trovato in spiaggia, mentre gli altri due tra gli scogli. Una quarta vittima era stata recuperata già martedì, altre due persone sono state tratte in salvo. L'incidente è stato causato dalle forti raffiche di vento che si sono abbattute su tutta la provincia.