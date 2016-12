Modena, una donna partorisce 4 gemelle: fecondazione assistita e naturale

Sofia pesa 962 grammi, Monica 960, Luisa 847 e Ivana 495. Minuscole ma in buona salute. Sono le quattro gemelline nate al Policlinico di Modena da una coppia di genitori di nazionalità cinese. Si tratta del primo parto tetragemellare nella storia della provincia di Modena ma è anche un caso unico in Italia perchè sembra essere il frutto sia di una fecondazione assistita che di una fecondazione naturale.

La madre, trentunenne, ha già alle spalle un'altra gravidanza gemellare, seguita nel Policlinico modenese qualche anno fa. Dopo un precedente ricovero alla diciannovesima settimana per lievi complicanze venerdì alla 26a settimana, la donna è entrata in travaglio inarrestabile. Il parto cesareo è stato effettuato dal prof. Fabio Facchinetti, Direttore della Struttura di Ostetricia e Ginecologia, con la sua équipe, dopodiché le neonate sono state immediatamente affidate alle cure di ben quattro neonatologi, coordinati dal prof. Fabrizio Ferrari. Le quattro gemelline sono attualmente ricoverate presso la Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico e tre già respirano in ventilazione non invasiva, mentre la più piccola è ancora intubata e ventilata meccanicamente. Anche le condizioni della madre sono buone.