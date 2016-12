Insulti, botte e umiliazioni alla casa di riposo nel Parmense: sette ai domiciliari

Dalle indagini, iniziate nell'ottobre del 2015 a seguito di una denuncia, è emerso come la vita per gli anziani fosse un vero e proprio incubo. Nelle intercettazioni audio e video si vedono ospiti costretti a mangiare la pasta dal pavimento come punizione per averla fatta cadere a terra. E ancora schiaffi, calci, tirate di capelli, spinte e minacce come "ti do un calcio nelle palle, vattene", "ti prendo e ti butto giù dalla finestra", "prendo il bastone e te lo do in testa", "ti seppellisco viva".



Insomma, come ritiene la Procura, i degenti erano sottoposti a una sistematica attività di maltrattamento da parte dei sette arrestati che li deridevano, emulandone i gemiti o le andature barcollanti, o li mortificavano costringendoli a spogliarsi e cambiarsi alla presenza di altre persone e impedendo loro di riposare, bere o mangiare.



I carabinieri hanno anche notificato a 5 dipendenti della struttura socio-assistenziale un'informazione di garanzia per gli stessi reati contestati agli altri indagati.