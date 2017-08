Bologna, i passeggeri del treno fermo raccontano: "Noi sotto il sole con 60°"

Era diretto a Bari il Frecciarossa 9809 partito da Milano Centrale alle 15.45, ma la sua corsa verso Sud si è interrotta alla Stazione Centrale di Bologna per un grave guasto all'impianto di condizionatore. I passeggeri delle 11 carrozze sono rimasti a bordo con temperature altissime. Uno di loro racconta a Tgcom24 i dettagli dell'incubo: "A bordo ci saranno stati 50 o 60 gradi e il treno era pieno zeppo, anche di persone anziane e donne incinte". L'Eurostar 9809 ha ripreso il suo viaggio con 95 minuti di ritardo.

Quando il capotreno non è stato in grado di fronteggiare la protesta che montava, è arrivata la polizia. "Adesso - prosegue il passeggero - siamo stipati sulla banchina, senza nemmeno una bottiglietta d'acqua o informazione. Ci hanno fatto lasciare i bagagli sul treno, quindi non abbiamo nulla. Ci hanno detto che dovremmo ripartire tra 80 minuti ma sarà difficile... Tutti gli altri treni che stanno passando da Bologna sono al completo".