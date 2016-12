Bologna, "Blu" cancella i suoi murales

Lo street artist Blu, che già ha cancellato suoi murales a Berlino, ha radunato una piccola folla a Bologna per far scomparire il suo dipinto più conosciuto, la "battaglia" che adorna il centro sociale Xm24. L'artista protesta contro una mostra di street art che il 18 marzo esporrà anche pezzi di muri staccati per portare le opere all'esposizione.