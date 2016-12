Aviaria, polli infetti nel Ferrarese

foto Ap/Lapresse Correlati Aviaria, in Cina contagio tra uomini 15:10 - Un allevamento di galline ovaiole, nel Ferrarese, è stato infettato dal virus dell'influenza aviaria. La struttura, che ospita 128mila galline, si trova a Ostellato. L'azienda, da quando si è manifestato il sospetto della malattia, è stata immediatamente isolata e sono state già le operazioni di abbattimento. - Un allevamento diovaiole, nel, è stato infettato daldell'influenza. La struttura, che ospita 128mila galline, si trova a Ostellato. L'azienda, da quando si è manifestato il sospetto della malattia, è stata immediatamente isolata e sono state già le operazioni di abbattimento.

La Regione ha emanato un'ordinanza per l'attuazione di misure straordinarie previste dalla normativa sanitaria europea e nazionale per il contenimento dell'infezione, il monitoraggio degli allevamenti, per la tutela della salute pubblica, sotto lo stretto coordinamento dell'assessore alle politiche per la salute Carlo Lusenti, dell'assessore all'agricoltura Tiberio Rabboni e della vicepresidente Simonetta Saliera.



Le misure prevedono, tra l'altro, l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza dell'area colpita, il censimento di tutte le aziende e degli animali presenti, prelievi e accertamenti sierologici da parte dei veterinari, controlli straordinari su tutto il territorio regionale e la sospensione di fiere e mercati di animali di specie vulnerabili.