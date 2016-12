Superenalotto, vincitori: "Costruiremo scuola"

foto LaPresse 17:56 - Una giornata apparentemente come le altre quella di una famiglia di Galliera, in provincia di Bologna, che come ogni sabato ha giocato al Superenalotto. Questa volta però qualcosa ha cambiato completamente la loro vita. Marito e moglie hanno infatti centrato il "sei" e lo hanno scoperto la notte tornando a casa dopo essere stati da alcuni amici a cena. Nonostante l'inaspettata vincita i due sono rimasti con i piedi sempre ben saldi alla terra. Una parte della somma sarà così devoluta per ricostruire la scuola dei figli, minata dai terremoti di maggio 2012, struttura ancora a rischio; ma anche per estinguere il mutuo e aiutare gli amici. - Una giornata apparentemente come le altre quella di unain provincia di Bologna, che come ogni sabato ha giocato alQuesta volta però qualcosa ha cambiato completamente la loro vita. Marito e moglie hanno infatti centrato il "sei" e lo hanno scoperto la notte tornando a casa dopo essere stati da alcuni amici a cena. Nonostante l'inaspettatai due sono rimasti con i piedi sempre ben saldi alla terra. Una parte della somma sarà così devoluta per ricostruire la scuola dei figli, minata dai terremoti di maggio 2012, struttura ancora a rischio; ma anche pere aiutare gli amici.

E' la storia - raccontata alla Sisal, che la rende nota mantenendo il riserbo sui nomi - di una coppia con due figli adolescenti che venerdì, come da tre anni a questa parte una volta alla settimana, ha giocato 2,50 euro al punto vendita "Il Baretto" a San Venanzio di Galliera, in piazza Eroi della Libertà. Sabato verso mezzanotte, dopo una serata passata da amici, la scoperta del "sei" da 13.912.039 euro. Oggi si sono presentanti per l'incasso negli uffici Sisal di Milano.



La donna, alla quale era tra l'altro appena stato annunciato il licenziamento, intende smettere di lavorare, mentre i figli - informa la Sisal - continueranno a studiare e ad impegnarsi nello sport. Il più grande vorrebbe fare l'università e diventare un architetto. La famiglia poi estinguerà il mutuo e potrà riparare la propria casa, danneggiata dal sisma. La vincita inoltre servirà per aiutare familiari e amici che hanno bisogno e, a titolo privato, c'è l'intenzione di costruire una nuova scuola per il paese. Il giorno del terremoto, infatti, i figli erano a Ferrara, in una scuola a rischio ed è ancora vivo il timore per quanto successo.