21:35

- Scontri tra la polizia e i ragazzi dei collettivi studenteschi sono in corso in piazza Verdi a Bologna, centro nevralgico della zona universitaria. Proprio nella piazza il collettivo universitario autonomo aveva improvvisato un'assemblea di solidarietà ai lavoratori della Sodexo prima delle 20. Le forze dell'ordine hanno caricato per sgombrare la zona e gli studenti hanno reagito lanciando vari oggetti. Tra i giovani vi sarebbe anche un ferito.