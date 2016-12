foto Ansa Correlati Le immagini della droga ritrovata 17:51 - Il monumento, alla periferia di Parma, che ricorda il luogo dove fu ritrovato il corpo senza vita del piccolo Tommaso Onofri, rapito e ucciso nel marzo 2006, è stato trasformato in un magazzino per la droga. Lo hanno scoperto i carabinieri, che, grazie alla segnalazione di una passante, hanno rinvenuto mezzo chilo di marijuana. Il luogo era stato scelto per depositare ingenti quantitativi di stupefacenti da distribuire poi sul mercato locale. - Il monumento, alla periferia di Parma, che ricorda il luogo dove fu ritrovato il corpo senza vita del piccolo Tommaso Onofri, rapito e ucciso nel marzo 2006, è stato trasformato in un magazzino per la droga. Lo hanno scoperto i carabinieri, che, grazie alla segnalazione di una passante, hanno rinvenuto mezzo chilo di marijuana. Il luogo era stato scelto per depositare ingenti quantitativi di stupefacenti da distribuire poi sul mercato locale.

La droga, in un voluminoso sacchetto, era stata occultata proprio sotto il cippo che in via del Traglione. A scoprire tutto è stata una donna, che ha notato un uomo avvicinarsi al cippo di Tommy e depositare il sacchetto. A quel punto è scattata la chiamata ai carabinieri.