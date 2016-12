Nuove scosse in Emilia: paura fino a Bologna Sciacalli sorpresi nel Modenese: 5 denunciati

foto Twitter Correlati Sisma Emilia, il "cimitero" delle fabbriche

Emilia, il nostro inviato nella zona rossa 15:05 - Paura nella notte a Finale Emilia per due forti scosse avvertite tra mezzanotte e l'una. La prima ha avuto un'intensità di 4.3 ed è stata avvertita sia a Modena che a Bologna mentre la seconda ha avuto magnitudo 3.2. Le scosse sono proseguite con intensità variabile tra 2.6 e 3 per tutta la notte. Dall'alba sono in corso a Finale accertamenti per verificare le condizioni delle costruzioni già lesionate. - Paura nella notte a Finale Emilia per due forti scosse avvertite tra mezzanotte e l'una. La prima ha avuto un'intensità di 4.3 ed è stata avvertita sia a Modena che a Bologna mentre la seconda ha avuto magnitudo 3.2. Le scosse sono proseguite con intensità variabile tra 2.6 e 3 per tutta la notte. Dall'alba sono in corso a Finale accertamenti per verificare le condizioni delle costruzioni già lesionate.

Non si ferma lo sciame sismico

Sono state 20 le scosse di terremoto registrate nella notte dai tecnici dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia tra le province di Modena, Ferrara e Mantova. Alcune di queste scosse sono state avvertite dalla popolazione. Lo rende noto la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione civile, in costante contatto con i territori colpiti.



Per la paura la gente dorme in macchina

Campi di assistenza esauriti e intere famiglie in macchina dopo le due scosse. "E' tornata la paura - ha detto il sindaco di Finale, Fernando Ferioli -. Stiamo tornando indietro, finché non ci sarà un po' più di tranquillità non riusciremo a progredire. Cercavamo di convincere le persone a tornare nelle loro abitazioni, se agibili, ma se continuano queste scosse sarà impossibile".



Altri danni al castello Estense

Le due scosse hanno provocato forti danni nei palazzi già lesionati. Soprattutto il castello Estense, dove c'è stato un nuovo crollo vicino alla torre. I tecnici, gli ingegneri e gli esperti che si trovano a Finale stanno eseguendo sopralluoghi e la zona rossa, che ieri era stata ristretta, sarà nuovamente allargata alle strade principali del centro storico.



Corsa contro il tempo per far controllare gli edifici

Le verifiche sulla stabilità degli edifici, pubblici e privati, proseguono senza sosta. I vigili del fuoco hanno effettuato circa 2.159 sopralluoghi in altrettanti immobili che sono risultati agibili nel 98% dei casi. Una corsa contro il tempo per consentire agli abitanti di queste zone di tornare a casa e per permettere alle attività economiche, industriali ed agricole, di riaprire i battenti. Ogni giorno che passa, il conto dei danni è sempre più alto: diverse centinaia di milioni di euro, secondo Confindustria, mentre Coldiretti ha stimato in 200 milioni la perdita secca nel settore agricoltura.



Sciacalli in azione nei pressi di una gioielleria, 5 denunce nel Modenese

Sciacalli in azione nelle zone terremotate dell'Emilia. Nell'ambito dei controlli predisposti per evitare il fenomeno, i carabinieri hanno denunciato cinque italiani tra i 17 e i 31 anni. Sono stati sorpresi nei pressi di una gioielleria di Mirandola, dove due di loro avevano appena tentato di vendere due anelli d'oro di dubbia provenienza. Nell'auto su cui viaggiavano, una Polo, i militari dell'Arma hanno trovato un utensile atto allo scasso.



Iniziato il flusso del turismo del terrore

Come ha documentato il nostro inviato in Emilia, le località terremotate, oramai ridotte a paesi fantasma, sono diventate occasione di turismo del terrore. Le case e i monumenti sono stati inghiottiti dalla voracità del sisma prima e da quella della curiosità delle persone ora, che non indugiano a fotografare quel che resta delle città emiliane (come mostra la foto).