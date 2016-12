foto Olycom

- Ventotto famiglie sono state evacuate dalle loro abitazioni, in un condominio di Pieve di Modolena, a causa di un incendio. Le fiamme, da una prima ricostruzione, sono divampate per un cortocircuito in un appartamento al secondo piano del palazzo. Molti, tra i circa cento condomini, gli intossicati, che sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Nuova. Tra loro anche tanti bambini, che sono stati evacuati dai vigili del fuoco.