Ferrara, uomo ucciso a colpi di pietra

Un uomo di 74 anni, Luciano Spadari, è stato trovato morto nel vivaio di sua proprietà a San Giuseppe di Comacchio, nel Ferrarese. La vittima sarebbe stata ucciso a colpi di pietra e forse con un pezzo di legno. A trovare il cadavere è stato il fratello della vittima, che da giovedì non aveva più sue notizie ed è andato a cercarlo.

Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore di Ferrara Barbara Cavallo, sono condotte dai carabinieri, che si trovano ancora sul posto, al civico 72/a della via Romea. Lì la vittima, secondo quanto si apprende, lavorava e viveva da solo, dopo la separazione dalla moglie. Il cadavere era riverso a terra in giardino, seminascosto dalle piante, in una pozza di sangue e con il cranio fracassato dai colpi.



I militari della scientifica hanno esaminato la scena del crimine, alla ricerca di eventuali tracce che possano dare una spiegazione a un omicidio all'apparenza senza movente, mentre gli investigatori dell'Arma hanno ascoltato in caserma i familiari della vittima e alcuni dipendenti del vivaio.



Sospetti, al momento, non ce ne sono e per questo motivo i carabinieri agli ordini del capitano Luca Nozza non escludono nessuna pista. Sul posto anche il comandante provinciale dell'Arma, colonnello Antonio Labianco.