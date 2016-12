foto Ansa

17:16

- Un pensionato di 61 anni, A.M., è stato trovato morto nella sua abitazione a San Giovanni in Persiceto (Bologna). L'allarme è stato dato da un vicino di casa. I vigili del fuoco hanno rinvenuto il cadavere in camera da letto. La porta di ingresso, secondo i primi rilievi dei carabinieri, non aveva segni di effrazione, ma nell'appartamento c'era una grande confusione. Il cadavere non presenta segni di violenza.