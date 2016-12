foto LaPresse

- Una donna di 40 anni, Tiziana Olivieri, è morta nell'incendio del suo appartamento a Fontana di Rubiera, nel Reggiano. Salvi il compagno, di 26 anni, e il figlioletto di 11 mesi: l'uomo è riuscito a uscire dall'abitazione portando in salvo il piccolo. I vigili del fuoco hanno spento rapidamente le fiamme che si erano sviluppate in camera da letto, e hanno trovato la donna esanime a terra, morta per soffocamento da fumo.