Caso Parmalat, grave Calisto Tanzi: ricoverato in ospedale

foto Ansa 12:50 - Calisto Tanzi è stato ricoverato all'ospedale Maggiore di Parma a causa delle "gravissime" condizioni di salute. L'ex patron Parmalat è detenuto nel carcere della città emiliana da circa 10 mesi, da quando fu arrestato ai primi di maggio del 2011 su ordine dell'autorità giudiziaria di Milano.

Uno dei legali di Tanzi, l'avvocato Gianpiero Biancolella, ha spiegato all'agenzia Ansa che per l'ex imprenditore si e' reso necessario il ricovero nella notte di venerdi'. La lunga detenzione in carcere avrebbe aggravato quella che i legali di Tanzi da mesi definiscono una ''compromessa condizione di salute''.



''Il tribunale di sorveglianza di Bologna, nella prossima udienza fissata per il 6 marzo dovrà tenere conto dell'annullamento disposto dalla Suprema Corte e quindi delle gravi condizioni di salute di Calisto Tanzi. Tali condizioni sono vieppiù aggravate e destano gravissimo allarme nei sanitari che lo hanno in cura'', ha aggiunto Biancolella.



''La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dai difensori di Calisto Tanzi, annullando la decisione del tribunale di sorveglianza che non aveva tenuto conto del mutamento avvenuto, rispetto al primo originario diniego della detenzione domiciliare, delle aggravate condizioni di salute di Tanzi''. L'avvocato Biancolella ha detto anche di non poter specificare oltre quali siano i mali di cui soffre Tanzi senza aver ottenuto il consenso preventivo della famiglia dell'ex imprenditore del latte.