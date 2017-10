Non ci sono prove che volesse compiere attacchi in Italia - L'ipotesi delle autorità transalpine è che sia stato proprio Anis Hannachi a indottrinare e a provocare la radicalizzazione del fratello Ahemd, l'omicida delle due ragazze francesi. Al momento, hanno sottolineato investigatori ed inquirenti, "non ci sono evidenze" che volesse compiere azioni in Italia o stesse pianificando attacchi nel nostro Paese. Non sono emersi elementi che possano far ritenere che il 25enne tunisino avesse "solidi appoggi" logistici a Ferrara, dove è stato rintracciato e fermato.



Arrivato a Ferrara da 3-4 giorni, era ospite da un amico - Non si può dire con precisione da quanti giorni Anis Hannachi si trovasse a Ferrara. Il giovane potrebbe essere arrivato intorno mercoledì o giovedì della scorsa settimana. È stato ospitato da un amico connazionale che vive regolarmente a Ferrara e che è integrato con la città. Nell'appartamento in cui Anis Hannachi è stato ospitato vivono quattro o cinque ragazzi, tutti connazionali. Alcuni sono studenti.