A Bologna festa arcobaleno a un centro estivo per bimbi, Fontana: "Ideologia"

Cinque educatrici dell'asilo Arcobaleno di Casalecchio di Reno hanno deciso di far festeggiare il Pride di Bologna del 7 luglio ai piccoli frequentatori estivi, tutti di età compresa tra zero e sei anni. Come hanno raccontato gli stessi bambini in alcuni cartelloni affissi nella struttura, "venerdì ci siamo dipinti la faccia coi colori dell’arcobaleno per festeggiare insieme il gay pride, viva l’amore!". Non solo: hanno anche ascoltato la lettura di “Buongiorno postino” e “Piccolo Uovo”, due libri sulle famiglie arcobaleno. Le attività - mai comunicate ai genitori - hanno acceso la polemica: le lamentele di padri e madri sono arrivate al deputato di Forza Italia Galeazzo Bignami e da lì sono poi diventate oggetto di una interpellanza ai ministri dell’Istruzione Marco Bussetti e della famiglia Lorenzo Fontana. La cooperativa “Dolce” che gestisce il centro da luglio ad agosto ha già avviato accertamenti interni.