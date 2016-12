Bologna, agguati in serie: caccia al maniaco con gli stivaletti neri

13:28 - Bologna, c'è un maniaco sessuale pericoloso e violento che si aggira nella zona di via San Felice e Porta S.Isaia. Di questo sono convinte la polizia e la Procura all’indomani di tre aggressioni subìte in quell'"area di caccia" da altrettante ragazze, tutte molto giovani, fra sabato e domenica. Avrebbe tra i 25 e i 30 anni e potrebbe essere italiano. Ha i capelli neri ma quello che ha colpito di più le giovani vittime è che calzerebbe una paio di stivaletti neri. Un identikit dell'uomo verrà distribuito a tutte le volanti della polizia. Il Comune di Bologna ha deciso, che d'ora in avanti, si costituirà parte civile nei processi per stupro, per usare eventuali risarcimenti per il sostegno alla vittime delle violenze.