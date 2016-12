Bologna, multato per 18 centesimi

13:10 - Non ci voleva credere quando, a casa, gli è stato recapitato un bollettino da pagare a Equitalia pari a 18 centesimi. Gaspare La Cascia, un 78enne residente a Budrio (Bologna) deve mettere mano al portamonete per aver pagato con un giorno di ritardo il saldo delle tasse (173 euro). A dire il vero, lui avrebbe anche pagato nei termini ma la manifestazione dei forconi gli ha impedito di entrare nella sede bolognese dell'esattore.



Chiamata in causa, Equitalia spiega che il pensionato sarebbe recidivo in queste situazioni iniziate nel 2009. Comunque nessun pericolo, La Cascia lunedì chiuderà i conti perché non ha nessuna intenzione di avere debiti, soprattutto nel caso in cui aumentassero...