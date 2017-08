Emergenza senzatetto a Milano: migranti anche sui tetti

Sono giorni particolarmente caldi per l'emergenza migranti in Italia e il preserale di Retequattro "Dalla Vostra Parte" è tornato sull'argomento analizzando la situazione di una palazzina occupata abusivamente nel Milanese. Le telecamere del programma sono arrivate all'interno dell'abitazione pericolante, dove sono ben visibili diversi materassi e alcuni abusivi sono arrivati a dormire addirittura sui tetti. Pioggia e scale scricchiolanti non sembrano creare preoccupazione ai numerosi senzatetto, che occupano la palazzina. Alcuni stranieri pagano un affitto regolare, come sostiene un testimone: "In nero si pagano 800 euro".