Edoardo Stoppa ha scoperto un commercio di animali tenuti in condizioni disastrose

In provincia di Verona, sul retro di un capannone, Edoardo Stoppa ha scoperto decine e decine di gabbie dove numerose specie di animali vengono tenute in pessimo stato, fra rottami e macerie. Malnutriti e abbandonati al freddo, alcuni cagnolini si sono ingegnati per cercare di stare il più possibile lontano dal fango e dalla sporcizia mentre altri animali non sono stati così fortunati e circolano con il manto o il piumaggio incrostati: un’assenza di condizioni igieniche che li porta inevitabilmente a morire. Pony, cani, anatre, sono tutti accomunati dal fatto di vivere in recinti sporchi, fatiscenti, senza alcun riparo dalle intemperie. A nulla sembrano valere i tentativi dell’inviato di Striscia la Notizia di convincere i proprietari delle terribili condizioni a cui costringono questi animali.