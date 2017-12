Nel servizio di "Striscia la Notizia" in onda giovedì 7 dicembre, Edoardo Stoppa è tornato sul Lago d'Iseo per alcuni importanti aggiornamenti dopo la denuncia della trasmissione di Canale 5 datata novembre 2015. Due anni fa l'inviato aveva mostrato diversi capanni di caccia abusivi nel bel mezzo del lago, ritenuti secondo la provincia "diritti acquisiti". Oggi, però, sulla riva non c'è più alcuna traccia delle strutture illegali: la Regione Lombardia ha infatti deciso di revocare gli appostamenti fissi di caccia galleggianti.