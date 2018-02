Ecosostenibilità: ecco il primo servizio di Nadia Toffa dopo la malattia

Inquinamento: il Nord Italia è tra le zone più inquinate al mondo. Le Iene si concentrano sul tema con un servizio focus, il primo di Nadia Toffa dopo la malattia, che fa il punto sulla situazione a Milano. L’Unione Europea preme affinché tutti i Paesi membri rispettino i limiti per le emissioni di polveri sottili in atmosfera, ma purtroppo i risultati sono scarsi nonostante i protocolli. In particolare in Italia, secondo un recente studio di Legambiente, lo scorso anno 31 dei 36 capoluoghi di provincia della Pianura Padana avrebbero sforato il limite annuo di 35 giorni con concentrazioni di Pm10 superiori al consentito. E non basta fermare la circolazione dei veicoli per ridurre lo smog e l'inquinamento. Nadia Toffa, con l’aiuto di due ingegneri ambientali, mostra come chiunque potrebbe contribuire a migliorare la qualità dell’aria grazie a piccole accortezze quotidiane: dal mangiare semplicemente frutta di stagione, all'abbassare il riscaldamento a una temperatura di 20 gradi.