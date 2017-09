Dj Fabo, Cappato chiede il processo con rito immediato

Ogni imputato, come prevede il codice di procedura penale, "può rinunciare all'udienza e richiedere il giudizio immediato". È una scelta che gli permetterà di bypassare l'udienza preliminare già fissata per il 15 novembre prossimo davanti al gup di Milano Livio Cristofano. “A luglio - ha twittato l'esponente Radicale - è stato chiesto il mio rinvio a giudizio per l'aiuto dato a Dj Fabo ad andare in Svizzera. Oggi ho chiesto il giudizio immediato, cioè di andare immediatamente a processo, perché voglio che in Italia finalmente si possa discutere di come aiutare i malati a essere liberi di decidere fino alla fine. Sia quando lottano per vivere, sia quando decidono di fermarsi. Voglio andare immediatamente a processo, perchè voglio che in Italia finalmente si possa discutere di come aiutare i malati a essere liberi di decidere fino alla fine."



"Sia quando lottano per vivere, sia quando decidono di fermarsi. Il processo – ha precisato - sarà un'occasione per discuterne ed è bene che sia il prima possibile. Certo, dovrebbe occuparsene la politica, la proposta di legge dell'associazione Luca Coscioni per l'eutanasia legale è ferma da 4 anni in Parlamento. E c'è il rischio che non riescano a decidere nemmeno sul testamento biologico. Fabo - ha aggiunto Cappato - ha avuto il coraggio di rendere pubblica la propria richiesta. Io spero che ora i parlamentari abbiano il coraggio di assumersi le proprie responsabilità. In ogni caso, ci sarà il mio processo, senza ritardi. Grazie a chi vorrà dare una mano.”